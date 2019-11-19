منى زكي تكشف لأول مرة عن عمرها الحقيقي – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية منى زكي، لأول مرة عن عمرها الحقيقي، وذلك خلال لقائها الأخير مع إذاعة “نجوم اف ام” عبر الأثير المصري.

ونشرت إدارة الإذاعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو من الاحتفالية التي أعدّها فريق عمل برنامج “أسرار النجوم”، بمناسبة عيد ميلاد منى زكي، وذلك بحضور بعض من الأصدقاء المقربين منها.

وأشارت منى زكي خلال اللقاء، إلى أنه وعلى الرغم من من كونها وزوجها الفنان أحمد حلمي ينتميان إلى نفس البرج، إلا أنهما يختلفان كثيرًا عن بعضهما البعض، وأضافت أن علم الأبراج لا يُساوي بين المرأة والرجل، فالرجل العقرب أشرس بكثير من المرأة العقرب.

وأكدت منى زكي، أنها لا تهوى الاحتفال بعيد ميلادها، ولا تشعر بأي جديد في هذا اليوم، معقبة: “إحنا بنكبر سنة، فبنعديها وبننساها، وبالتالي ماحدش بيفرح أنه بيكبر، أنا السنة دي تميت الـ 42 سنة، لكن أنا جوا قلبي عندي 18 سنة”.

وتمنت منى زكي في يوم عيد ميلادها الصحة والستر من الله، وأن يكون أولادها في أحسن حال وبصحة جيدة دائمًا.