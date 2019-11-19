تركي آل الشيخ يقتحم عالم الدراما

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن تحضيره لمسلسل جديد من فكرته، على أن يعرض خلال عام 2020.

وأوضح آل الشيخ، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه سيحاول إظهار المسلسل بشكل احترافي لمنافسة الأعمال العالمية.

وكتب تركي آل الشيخ: “أعمل على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف”، مضيفا “إن شاء الله سيرى النور في ٢٠٢٠، أحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية”.

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