تركي آل الشيخ يقتحم عالم الدراما

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن تحضيره لمسلسل جديد من فكرته، على أن يعرض خلال عام 2020.
وأوضح آل الشيخ، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه سيحاول إظهار المسلسل بشكل احترافي لمنافسة الأعمال العالمية.
وكتب تركي آل الشيخ: “أعمل على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف”، مضيفا “إن شاء الله سيرى النور في ٢٠٢٠، أحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية”.
وكان تركي آل الشيخ، قد كشف أخيرًا عن توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقضي بتمديد موسم الرياض إلى أواخر شهر كانون الأوّل/ المقبل.
وكان من المفترض أن ينتهي الموسم، في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث شهدت فعالياته المختلفة إقبالا فاق السبعة ملايين زائر، بحسب آل الشيخ.
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