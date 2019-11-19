راغب علامة: أتراجع عن أغنية “طار البلد”.. فالبلد قد عاد

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني راغب علامة، حفلاً غنائيًا حاشدًا في قبرص وسط حضور جماهيري ضخم.

وفي تصريحات له على هامش الحفل، أكّد راغب أنّه يرى صورة مستقبلية جميلة للبنان، واصفاً الثورة بالعرس، إذ تمرّد اللبنانيّون على خوفهم وانتفضوا ضدّ الظلم، بحسب تعبيره.

وقال راغب: “لقد نبّهتُ السياسيين كثيراً وقلتُ لهم أنّه سيأتي يوم سينفجر هذا الشعب اللبناني في وجهكم. ولقد أثارت أغنيتي (طار البلد) غضبهم! واليوم أنا أتراجع عن اغنية طار البلد وأؤكّد أن البلد قد عاد”.

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وأضاف علامة: “هذا العرس اللبناني بمثابة عملية جراحية لاستئصال الفساد والأذية والإيام الآتية ستكون مشرقة للصغار والكبار الّذين يؤمّنون لقمة عيشهم بعرق جبينهم بعيداً عن الصفقات والمحسوبيات”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “طار البلد” التي كان راغب قد أطلقها قبل أشهر حين بدأت الأزمة في لبنان تصل إلى ذروتها، ترافق المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية منذ اليوم الأوّل على انطلاق الحراك الشعبي.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.