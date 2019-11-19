كواليس تصوير فيلم "الزيارة"...وهذا ما كشفه أبطال العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أنهى المخرج الشاب عمرو علي ابن الفنان حاتم علي، تصوير مشاهد فيلمه "الزيارة" إنتاج شركة العطار للإنتاج والتوزيع الفني في العاصمة السورية دمشق.

ويشارك في بطولة الفيلم عددٌ من الفنانين السوريين منهم علي كريّم، ووفاء موصللي، وريم نصر الدين، ومازن عباس، والممثل الشاب خالد شباط.

وتدور أحداث الفيلم حول المرحلة التي يمرّ بها الإنسان بعد فترة التقاعد من وظيفته وعمله؛ إذ يجد نفسه أمام حالة من الفراغ والملل والروتين اليومي بعيدًا عن زحمة العمل بعد قضاء سنوات من الالتزام اليومي ليعود الزوج إلى أسرته بشكل كامل ويبدأ التدخل بأدق تفاصيل شؤون المنزل التي اعتادوا على تأديتها بمفردهم؛ ما يخلق حالةً من الخلافات والمشكلات والتأفف من وجوده في المنزل ويشعر بنفسه وقد أصبح عبئًا على الأسرة.

هذه الحالة الاجتماعية العامة ينقلها فيلم "الزيارة" بتفاصيلها الإنسانية ليسلّط الضوء على هذا الجانب.

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كاميرا فوشيا كانت حاضرة في يوم التصوير الأخير والتقت في كواليس التصوير عددًا من أبطال الفيلم، فقالت الفنانة السورية وفاء موصللي أن دورها هو الزوجة التي يصل زوجها إلى مرحلة التقاعد فيصبح الروتين قاتلاً، إضافة إلى حالة التوتر والرتابة التي تقضي فيها الأسرة يومها مع تأفف زوجها من التواجد الدائم في المنزل والشعور بالملل.

وأشارت وفاء إلى أنَّ النص وشركة الإنتاج دفعاها إلى المشاركة بقوة في هذا الفيلم خاصة وأن المخرج هو ابن زميلهم الفنان المعروف حاتم علي، مضيفة أنها تحب أن تساعد الشباب المندفعين والطامحين والموهوبين لتقديم الأفكار الجديدة والمختلفة في الفن السينمائي أو التلفزيوني ومشددة على أهمية دعم كل موهبة.

كذلك تحدث الفنان علي كريّم عن دوره، مبينًا أنه يجسد شخصية الزوج الذي يتقاعد من عمله، ويصبح جلّ وقته في المنزل بعدما كان ممتلئًا بتفاصيل كثيرة؛ الأمر الذي لابد وينعكس على شخصيته ومزاجه وعلاقته بعائلته التي تبدأ معاناتها مع وجوده في المنزل ضمن حياة لانبض مختلفًا فيها تمضي على روتين واحد.

كما قال الممثل الشاب خالد شباط إنه يؤدي شخصية الشاب الذي يقلب روتين هذه العائلة بعد زيارته لهم ليغير يومهم ويتغير هو أيضًا بسببهم.