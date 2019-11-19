مصطفى شوقي يقترب من المليون مشاهدة بأغنية "وحشتوني"

حققت أغنية المطرب مصطفى شوقي الجديدة "وحتشوني" نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واقتربت الأغنية من تحقيق المليون الأول، وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة في يوم واحد منذ طرحها أمس الأحد.

أغنية "وحشتوني" من كلمات نصر محروس، ألحان مصطفى شوقي، توزيع رامى سمير، وميكس وماستر هاني محروس.

وقال "شوقي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه سعيد بردود الأفعال حول الأغنية، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بسرعة انتشارها في وقت قصير.

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