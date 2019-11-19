وفاة المطرب الفرنسي إريك مورينا بعد صراع مع السرطان

توفي أمس "الاثنين" المطرب الفرنسي إريك مورينا عن عمر يناهز الـ 68 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كان إريك يعانى من مرض السرطان منذ يونيو الماضى وهو ما تسبب في إلغاء حفلات الغنائية الأخيرة لحين تعافيه من المرض ولكن وفاته حالت دون ذلك.

يشار إلى أن النجم الراحل إريك قدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: " Ramon et Pedro " و" Je suis le toréro de l'amour " و" elle est imb...sable " و" la quête ".

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