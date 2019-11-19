حسن الرداد يشارك جمهوره كواليس لوكاندة الأوباش

شارك الفنان حسن الرداد جمهوره صورا من كواليس تحضير مسرحية " لوكاندة الأوباش"، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام. ويشارك فى المسرحية، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز. قد يهمك ايضاً: حسن الرداد يستعد لتصوير "حصار جهنم" وإنقاذ العالم مهمته الأولى حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

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