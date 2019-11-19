القاهرة – لايف ستايل
طرح الفنان المغربي طارق الزيات، فيديو كليب أغنيته الجديدة "مليونير"، عبر قناته الخاصة على موقع اليوتوب.
الأغنية من كلمات سمير المجاري، ألحان نبيل الحوري، توزيع حمزة الغازي وإنتاج شركة ROCH PROD.
واختار الزيات تصوير الفيديو كليب بمدينة مراكش، تحت إشراف المخرج حسن الكورفتي، والذي حاول نقل مشاهد أحداث تدور حول بطل القصة الذي بعث برسالة من خلال كلمات الأغنية، مفادها أن المال لا يخلق السعادة، وأن الحب يسمو فوق كل شيء، حيث جسد طارق الزيات المشاهد بكثير من الاحترافية.
ويعود الفنان طارق الزيات من خلال هذه الأغنية إلى المغرب، لمواصلة مشواره الذي انطلق وهو بعمر 11 عاما مع إحدى فرق الإنشاد، قبل أن يشارك ضمن مسابقة نظمت في إطار مهرجان للمواهب، بعدها كانت له مشاركة ضمن فعاليات مهرجان الغناء الربيعي للشباب في دورته العاشرة، الذي نظم سنة 2013، والتي حصل خلالها على الرتبة الأولى.
استقر طارق الزيات بدبي الإماراتية، حيث واصل مساره الفني، عبر حفلات وسهرات خاصة.
قد يهمك ايضاً:
هلا رشدي تطرح كليب أغنية "نصيبها مجاش" عبر حسابها على "اليوتيوب"
كارمن سليمان تطرح أغنية "تِفنن" باللهجة الخليجية عبر اليوتيوب
كانت هذه تفاصيل خبر "مليونير" لطارق الزيات تحقق مليون مشاهدة خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.