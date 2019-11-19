"مليونير" لطارق الزيات تحقق مليون مشاهدة خلال أيام

طرح الفنان المغربي طارق الزيات، فيديو كليب أغنيته الجديدة "مليونير"، عبر قناته الخاصة على موقع اليوتوب.

الأغنية من كلمات سمير المجاري، ألحان نبيل الحوري، توزيع حمزة الغازي وإنتاج شركة ROCH PROD.

واختار الزيات تصوير الفيديو كليب بمدينة مراكش، تحت إشراف المخرج حسن الكورفتي، والذي حاول نقل مشاهد أحداث تدور حول بطل القصة الذي بعث برسالة من خلال كلمات الأغنية، مفادها أن المال لا يخلق السعادة، وأن الحب يسمو فوق كل شيء، حيث جسد طارق الزيات المشاهد بكثير من الاحترافية.

ويعود الفنان طارق الزيات من خلال هذه الأغنية إلى المغرب، لمواصلة مشواره الذي انطلق وهو بعمر 11 عاما مع إحدى فرق الإنشاد، قبل أن يشارك ضمن مسابقة نظمت في إطار مهرجان للمواهب، بعدها كانت له مشاركة ضمن فعاليات مهرجان الغناء الربيعي للشباب في دورته العاشرة، الذي نظم سنة 2013، والتي حصل خلالها على الرتبة الأولى.

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استقر طارق الزيات بدبي الإماراتية، حيث واصل مساره الفني، عبر حفلات وسهرات خاصة.

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