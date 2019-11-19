أشرف زكي يكشف سبب تدخله بمقتنيات الراحل أحمد زكي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي مصير مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي بعد وفاة نجله هيثم، موضحاً أنه لا يتدخل بالإرث المادي من أموال وعقارات وكل ما يرثه أفراد أسرته، لكنه يتحدث عن المقتنيات والأوراق والصور والأدوات التي استخدمها الفنان الراحل في أعماله الفنية، وبعض المقتنيات التي يحتفظ بها في منزله.

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الإعلامية لميس الحديدي على قناة "العربية الحدث"، أنه "منذ وفاة هيثم زكي بدأت النقاشات حول مصير هذه المقتنيات"، لافتًا إلى أن الكاتب الكبير وحيد حامد تحدّث معه في هذا الشأن قبل أيام، لكي يتم جمع هذه المقتنيات ووضعها في مكتبة الإسكندرية، أو جمعها في مكان ما أو متحف، بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتكون متاحة للجمهور.

وأضاف مؤكداً على أنه تحدّث مع المحامي الخاص بـ"رامي عز الدين بركات" الأخ غير الشقيق للراحل هيثم زكي، وطلب منه ألا يتم فتح الشقة التي كانت ملكا لأحمد زكي ومن بعده ابنه هيثم، إلا بوجوده، لكي يتم حصر هذه المقتنيات. وشدد على أنه: "قولت له إحنا مش عايزين أي حاجة غير الحاجات دي.. وهو وعدني مشكورا إن ده هيحصل".

وختم واعداً بأنه سيتم البحث والتدقيق لجمع المقتنيات التي تخصّ الفنان الراحل في أماكن أخرى.