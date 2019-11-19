محمد سامي يكشف عن فيلم أكرم حسني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف المخرج محمد سامي بتدوينةٍ نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" عن تعاقده مع المنتج وائل عبد الله، لإخراج فيلم "العميل صفر" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتأليف أيمن وتار، وإنتاج وائل عبدالله.

الجدير ذكره أن "حسني" لن يبدأ بتصوير الفيلم قبل انتهائه من مسلسل "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. علماً أن المخرج محمد سامي، يتولى كتابة وإخراج مسلسل "البرنس" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان، وتشير التوقعات لعرضه أيضاً في شهر الصوم من العام 2020. ​

