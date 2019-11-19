جمال العدل: يحيى الفخراني يرفض تخفيض أجره









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشار رئيس شركة العدل جروب، المنتج جمال العدل، إلى أن الفنان المصري يحيى الفخراني رفض تخفيض أجره عن آخر أجر حصل عليه، معلقًا: "فنان كبير ورأيه يُحترم". وذلك في حديثه للإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية"عبر شاشة mbc مصر في الحلقة التي تحدث فيها حول مستقبل الإنتاج الدرامي في مصر، حيث قال أن كل الفنانين وافقوا على تخفيض أجورهم، ما عدا "الفخراني".

وشرح "العدل" أن التغيّر بأسعار وتكلفة المسلسلات في العامين الأخرين أجبر الفنانين للموافقة على تخفيض أجورهم من أجل استمرار صناعة السينما والدراما.

وذكّر بأن الموسم الدرامي الحالي سيشهد عودة جميع المنتجين للعمل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكداً على أن العام الماضي "كان قاسيًا على العديد من الشركات والعاملين في مجال الدراما، لكن ما حدث كان ضرورة من أجل إعادة تنظيم المهنة وأجورها بعد فترةٍ طويلة من الخسائر المستمرة سنويًا".

