شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تلحق بمسلسل " رحيل زهرة - جوارح الغربان " وتجسد دور صعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة منة فضالي صباح اليوم الثلاثاء، تصوير أول مشاهدها في مسلسل "رحيل زهرة – جوراح الغربان" للمخرج حسنى صالح وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد الجابرى، حيث التحقت بأسرة العمل مؤخراً وكشفت عن أول صور لها بالشخصية التي تجسدها خلال الأحداث وهي دور فتاة صعيدية.

ويعد المسلسل استكمالاً لأدوارمنة فضالي الصعيدية التي قدمتها فى الفترة الأخيرة اذ ظهرت بدور صعيدية في مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه الخمسة التي تم عرضها من عام 2013 حتى 2018، كما قدمت منة هذه النوعية من الأدوار في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح ابليس" الذي انتهت من تصويره العام الماضي وجارى تحديد موعد عرضه.

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منة فضالى فى اول يوم تصوير رحيل زهرة

"رحيل زهره – جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

وعرض لمنة فضالى مؤخراً مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى .



منة فضالى صعيدية فى رحيل زهرة