شكرا لقرائتكم خبر عن شو حلو .. زياد برجى فى أستراليا لإحياء أول حفلاته الغنائية هناك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني زياد برجي لإحياء حفلا غنائيا يوم السبت المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بأستراليا ويعد الحفل الأول له هناك، ويقدم من خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية "بقعد لحالى، شو حلو، حبيبى وينو"، وغيرها.
كان الفنان اللبنانى زياد برجى قد طرح منذ أيام كليب أغنيته الجديدة " لعيونك الحلوين"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، من كلماته، وألحان وتوزيع هادى شرارة.
من ناحية أخرى يتعاون زياد مع أدهم نابلسي فى أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
يذكرأن المطرب والملحن زياد برجى تعاون مؤخرا مع النجمة اللبنانية مايا دياب، من خلال كليب "خسرنا بعض"، والذى لاقى استحسان جمهوره وجمهور مايا دياب.
وبدأت شهرة زياد برجى بمصر من خلال أغنية "شو حلو"، والتى حققت نجاحا جماهيرىا كبيرا وتخطت نسبة مشاهدتها مئات الملايين.
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