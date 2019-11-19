شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يتضامن مع المصور الفلسطينى معاذ عمارنة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان محمد عساف فى الحملة الدولية للتضامن مع المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي استهدفه الاحتلال الصهيوني بطلقة استقرت في عينه اليسرى ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق كافة أبناء الشعب الفلسطيني، حيث هاتفه عساف متمنياً له الشفاء لعاجل مثمنا الموقف الصلب والمعنويات العالية التي يتمتع بها.



محمد عساف والمصور معاذ عمارنه

ويأتي هذا الاتصال من الفنان الفلسطيني محمد عساف بالمصور الصحفي معاذ عمارنة لتعرية الاحتلال وفضح جرائمه وتجردهم من كافة القيم الإنسانية، كما حمل الاتصال رسائل الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني والمعتقلين ومطالبة المجتمع الدولي في الوقوف مع هذا الشعب الذي دفع الكثير في سبيل تحقيق حقه في العيش بسلام على أرضه التي اغتصبها العدو الصهيوني.

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وأضاف عساف خلال الاتصال – وهو ما كشفه عساف فى بيان صحفى - أن الاحتلال لن يمحوا الحقيقة وهم يستهدفون عينك التي وثقت جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني كما تم خلال الاتصال تبني قضية معاذ بهدف إنصافه عالميا ليؤكد في نهاية الاتصال بأنه جندي في الدفاع عن أرض فلسطين وكافة القضايا التي تمس كافة أبناء الشعب الفلسطيني.