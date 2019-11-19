شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يتصدر أفيش جديد لفيلم "لص بغداد"..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن " توتا "، أفيش جديد لفيلم "لص بغداد"، ضمن عمليات الدعاية التى بدأتها شركة "سينرجى فيلمز" مؤخراً، حيث تم طرح أفيش لكل بطل من الأبطال المشاركين فى البطولة وكانت البداية ببطل العمل محمد إمام وبعده فتحى عبد الوهاب ثم ياسمين رئيس وأخيراً محمد عبد الرحمن، على أن تطرح الشركة الأفيش الرسمي الذي يضم كل الأبطال خلال أيام

وفى نفس السياق تعمل شركة سينرجى فيلمز" على تجهيز البرومو الدعائي للفيلم لطرحه خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء تصويرآخر المشاهد هذا الأسبوع، حيث تم تحديد موعد طرح الفيلم بدورالعرض السينمائية يوم 4 ينايرالمقبل للمنافسة به خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي.



محمد عبد الرحمن على افيش لص بغداد

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

وفى سياق متصل يستعد محمد عبد الرحمن لفيلم جديد بعنوان "سيدى بشر" بمشاركة على ربيع وتأليف أمين جمال وورشته وإخراج سامح عبد العزيز والمقرر بدء تصويره بعد أسبوعين، ليسجل التعاون الثاني بين توتا وربيع فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "خير وبركة" العام قبل الماضى.