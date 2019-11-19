شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسرحية الشاطئ ضمن فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم مسرحية "الشاطئ" ضمن فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون فى دورته الثانية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

مسرحية "الشاطئ" بطولة مازن جمال عبد الناصر، ومنه المصرى، وضياء الدين زكريا، وعبدالرحمن القليوبى، والطفلة روان محمد، ومن تأليف عمررضا، ومن إخراج ضياء الدين زكريا، ومخرج منفذ نورا المهدى، وديكور نورا محمد، وتصميم إضاءة محمود طنطاوى.

وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الشباب الذى يجدون أنفسهم في مكان غير معلوم، وغير متذكرين للكثير من ذكرياتهم، وبالتالي تدور بينهم الصراعات على حسب شخصياتهم، فمنهم من يمثل العلم، ومنهم من يمثل رأس المال، ومنهم من تمثل الأنثى وسيدة المجتمع، ومنهم من يمثل الفن.

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وبدأت فعاليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون فى دورته الثانية يوم السبت الماضى ويستمر حتي بعد غدا الخميس، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة ورئاسة الدكتورأشرف زكى رئيس الملتقى، والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الملتقى والدكتورة أمانى سعد مقررالملتقى .

يذكرأن الدورة هذا العام تقام تحت شعار "الشباب وحوار الإبداع"، حيث يشارك كل طلاب الأكاديمية فى الفعاليات المختلفة بشكل يحقق الهدف الأساسى للملتقى، وهو تكاملية الفنون بحيث يعتاد الطلاب جمع مهاراتهم فى عمل فنى واحد يجسد إبداعاتهم ومواهبهم.

يذكر أن جدول الملتقى هذا العام يذخر بالعديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة ما بين حفلات موسيقية، عروض فنية، معارض تشكيلية، وندوات ثقافية ونقدية.