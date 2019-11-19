شاهد.. إنجلينا جولى من داخل إحدى المخيمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية إنجلينا جولي مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " خلال زيارتها لأحدي المخيمات حيث تعد إنجلينا المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين، وما لفت الانظار أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 44 عام ) لم تعلق علي الصورة لتبرز زيارتها لكنها أكتفت بوضع قلبين باللون الأحمر .
يذكرأن إنجلينا جولي يعرض لها الآن فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " وشارك جولي في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم آل فانينج وميشال بفابفروهاريس ديكنسون وشويتال ايجيوفور، وغيرهم .
جولي
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