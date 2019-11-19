شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استئناف محمد رمضان على تغريمه 16 مليون جنيه لصالح شركة "فيردى" للانتاج الفنى والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد الجندى المحامى بالنقض ودفاع الفنان محمد رمضان، إن حكم الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة هو حكم نهائي، وهو ما يعني أن القضية انتهت، وأن الدعوى كأن لم تكن.
وكانت شركة فيردى للانتاج الفنى أقامت دعوى ضد الفنان محمد رمضان طالبته بدفع 16 مليون جنيه قيمة شرط جزائى، بعد الخلاف بين الطرفين وفسخ التعاقد المبرم بينهما على تنفيذ بعض الأعمال الفنية، وقيدت برقم 515 لسنة 2016 مدني الجيزة.
وصدر حكم لصالح شركة "فيردى" بتاريخ 27 فبراير الماضى، بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 16 مليون جنيه، وهو الحكم الذى استأنف عليه، وقبل استئنافه، وتم إلغاء الحكم.
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