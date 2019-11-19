شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو .. استعدادات وتجهيزات حفل محمد رمضان فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى العديد من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بحفل النجم محمد رمضان ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته الخميس المقبل، برعاية ودعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.





ويشهد الحفل شو استعراضى من خلال المسرح المبتكر والشاشات مع الاستعانة بمئات الراقصين المتخصصين، على أن يكون لكل أغنية استعراض مختلف، والحفل من إخراج تامر كرم، ومسرح تامر فوزى، إضاءة وشاشات وليد الحريرى.

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آخرأعمال محمد رمضان كان طرحه كليب "السلطان"، الذي تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد‪.

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وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقررعرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصويرالمقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.



