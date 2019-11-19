فيديو| نسرين طافش تكشف حقيقة تقديمها لـ"الفوازير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفت الفنانة السورية نسرين طافش استعدادها لخوض تجربة تقديم الفوازير، خلال الفترة القادمة.

وقالت طافش، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا ":"لن أقدم فوازير، لكن فكرت أعمل عرض مسرحي فيه غناء، ويكون فيه استعراض، ويكون فيه رقص، خاصة إني أحب الرقص".

يذكر أن آخر أعمال الممثلة السورية مسلسل "مقامات العشق"، وهو من بطولة يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل.