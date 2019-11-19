بعد 56 عامًا.. "منحنى خطر" يجمع نجوم سينما مصر والمجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد 56 عاما من تقديم "حكاية مصرية" كأول فيلم بإنتاج مشترك "مصري – مجري"، يستعد المؤلف محمود حمدان والمخرج الروسي المصري الأصل جمال السروي لخوض التجربة الثانية بفيلم تحت عنوان "منحنى خطر".

محمود حمدان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "انتهيت أنا والمؤلف محمد فضل من كتابة الفيلم، وهو إنتاج مجري مصري، وجارٍ التفاوض مع أبطال العمل، ومن المقرر أن يكون النجم الرئيسي مفاجأة يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة".

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وأضاف: "الفيلم أكشن، للمخرج جمال السروي، ومن المقرر أن يصور بالكامل في بودابست بالمجر، في بداية عام 2020".

وشهد عام 1963 تجربة أولى ووحيدة لتقديم فيلم بإنتاج وإخراج مشترك مصري مجري، وذلك عبر فيلم بعنوان "حكاية مصرية"، لسيف الدين شوكت والمجري جولا مزاروش، وإنتاج مشترك بين استديو مصر واستديو هونيا المجري.

وجمع الفيلم النادر نجوما مصريين، منهم يحيى شاهين، وعبد المنعم إبراهيم، وأحمد فرحات، وراقية إبراهيم، وأحمد أباظة، ومن المجر إيرين بسوتا، وكالمان لاتابار، ومانيا كيس، وتم التصوير بين مصر والمجر.