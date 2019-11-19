محمد عبدالرحمن يتصدر بوستر "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد عبدالرحمن نسخة من بوستر فيلم "لص بغداد"، بطولة الفنان محمد إمام، المقرر عرضه يناير المقبل.

وشاركها جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"مجدي، فيلم لص بغداد، يناير 2020 بجميع دور العرض بإذن الله".

ويتعاون محمد عبدالرحمن في فيلم "لص بغداد"، مع عدد من النجوم من بينهم فتحي عبدالوهاب، محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي فيلمز".

يذكر أن عبد الرحمن شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات"، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى".