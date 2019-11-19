إنجي علاء تعلن عن جائزة لمكتشفي قاتل تيمور في "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الكاتبة إنجي علاء عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع كل حلقة من حلقات مسلسلها "بلا دليل"، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتل هاشتاج "مين قتل تيمور" الترند الثاني على موقع "تويتر" مصر بعد تفاعل الجمهور بحثًا عن قاتل الشخصية التي أداها الفنان اللبناني نيقولا معوض.

توقع البعض أن القاتل "عمر بركات" الشخصية التي يقوم بها الفنان خالد سليم، وأشار آخرون إلى أن مرتكب الجريمة "طارق عصمت" ويلعب دوره الفنان حازم سمير، بينما رأى فريق ثالث أن القاتل "حبيبة" وتؤديها الفنانة درة.

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وعبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قالت إنجي علاء إن حلقة الأربعاء المُقبل وهي حلقة رقم ٢٣ سيظهر فيها أول دليل في القضية والحقيقة ستظهر ولكن بالتدريج.

كما أعلنت عن إهدائها نسخة من روايتها الأخيرة "الأشقر مروان" لكل من سينجح في معرفة من سيكون القاتل.

"بلا دليل" يتم عرضه حاليا على قناة CBC الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة CBC Drama الساعة ١١ مساء، وعلى تطبيق WATCHiT، من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبدالناصر.