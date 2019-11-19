ندا موسى بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ندا موسى جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور خالد فضة.

وظهرت ندا خلال الصور بإطلالة جذابة، مرتدية "جاكيت" كلاسيك، من أحد الشوارع في باريس، وعلقت "صباح الخير".

وشاركت ندا في مسلسل "شبر مية" بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد مكرم، نهى عابدين.