نفاد تذاكر حفل الجسمي وبلقيس فتحي في موسم الرياض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن نفاد تذاكر حفل الفنان حسين الجسمي، والفنانة بلقيس فتحي، والفنان أصيل أبو بكر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت روتانا بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر الحساب الرسمي بها، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت :"نفاذ جميع تذاكر الحفل، موسم الرياض 23 نوفمبر، مركز الملك فهد الثقافي".
ومن المقرر إقامة الحفل يوم 23 نوفمبر الجاري، بمركز الملك فهد الثقافي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عن مد فترة موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير المقبل.
ونشر الشيخ صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مكتوب عليها "مددنا الموسم ومعكم حتى أواخر شهر يناير".
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