محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
دعمت المطربة السورية أصالة نصري، الفنانة صابرين بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب خلعها الحجاب منذ أيام.
ونشرت أصالة صورة لصابرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبة وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها، وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا ".
تابعت :"صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبة أوّ لأ، ولا أعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور، وما بيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقة الطيّبة الموهوبة الحُرّة".
ونشرت صابرين، مؤخرًا صورًا ظهرت فيها بدون الحجاب، واختلفت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما قامت به الفنانة.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة توجه رسالة لصابرين:"ليش بتحشروا حالكم بقرارات الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.