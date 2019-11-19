أصالة توجه رسالة لصابرين:"ليش بتحشروا حالكم بقرارات الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت المطربة السورية أصالة نصري، الفنانة صابرين بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب خلعها الحجاب منذ أيام.

ونشرت أصالة صورة لصابرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبة وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها، وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا ".

تابعت :"صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبة أوّ لأ، ولا أعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور، وما بيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقة الطيّبة الموهوبة الحُرّة".

ونشرت صابرين، مؤخرًا صورًا ظهرت فيها بدون الحجاب، واختلفت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما قامت به الفنانة.