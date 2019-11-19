تصل إلى 3300 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل إليسا بأوبرا جامعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرحت الجهة المنظمة لحفل الفنانة إليسا بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 13 ديسمبر المقبل- تذاكر الحفل، على أن يكون الحجز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

وقسمت الجامعة أسعار تذاكر الحفل إلى 4 فئات، وهي: 1800، 2300، 2800، 3300 جنيه، ويستحق الطفل البالغ 6 سنوات- وهو الحد الدنى للحضور- تذكرة كاملة، ويسع مسرح أوبرا جامعة مصر حوالي 2000 مقعد.

من جانها، أعربت النجمة إليسا عن سعادتها بالوقوف على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة على حسابها الخاص عبر "فيسبوك" أنها تشعر بسعادة بالغة بهذا الحفل خاصة أنها سوف تلتقي خلاله بالجمهور المصري الذي تكن له كل حب وتقدير.

وتغني إليسا على مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 12 ديسمبر المقبل، ويتلوه حفل جامعة العلوم، ويتولى تنظيم الحفلين منظم الحفلات تامر عبد المنعم.