شريف نور الدين وإنجي علي يقدمان افتتاح "القاهرة السينمائي" على "نايل سينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: يقدم المذيع شريف نور الدين فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي على الهواء مباشرة عبر شاشة "نايل سينما" ويشاركه في نقل الفعاليات المذيعة إنجي علي. كما يقدم شريف للعام الثاني على التوالي فعاليات المهرجان طوال أيامه عبر صفحات المهرجان الرسمية على السوشيال ميديا "فيسبوك وإنستجرام"، إذ ينقل يوميا أحداث وأهم الفعاليات كما يستضيف كافة ضيوف المهرجان والمكرمين من مصر وخارجها. يُذكر أن شريف نور الدين قدم مؤخرا فعاليات حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي عبر شاشة "On E".

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