تراند اليوم : "أصالة" تدعم "صابرين" بعد خلع الحجاب: "طاهرة طول عمرها"



عبرت المطربة السورية "أصالة" عن دعمها للممثلة المصرية "صابرين" في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له على خلفية ظهورها في صورة من غير الحجاب الذي اعتادت على ارتدائه منذ سنوات.

وعلقت "أصالة" على الصورة التي نشرتها لـ "صابرين" من غير حجاب عبر تطبيق "إنستجرام": "غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا".

وأثنت "أصالة" على أخلاق "صابرين"، واصفة إياها بأنها "ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات ، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها ، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها".

ومضت في سياق دعمها لقرار "صابرين" بخلع الحجاب، قائلة: "فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب ، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّه".

وكانت رسائل الدعم انهالت على الممثلة المصرية من زميلاتها الفنانات في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له.

وعلقت الممثلة "منة شلبي" ممازحة صابرين بقولها: "إحنا حلويين وصغرانيين وقمرات ولا إيه.. ما شاء الله".

بينما علقت الممثلة نشوى مصطفى قائلة: "قمراااااااااااااااااية" صاحبتي حبيبتي يا صابرين شكلك هو دورك في أبوالعلا البشري البنوتة الناعمة الطيبة الفقيرة فاكراه".

بينما اكتفت الممثلة زكي بالتعبير عن إعجابها من خلال "إيموجي" لقلوب تبدي من خلالها دعمها لـ "صابرين" على قرارها المثير للجدل.

فيما وصفتها الممثلة روجينا بأنها "ما شاء الله قمممممممممممممممر يا صابرين"، مع نشر "إيموجي" لقلوب إعجابًا بقرارها.

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وعلى غرارها وصفتها الممثلة سهير رمزي، التي تخلت أيضًا عن حجابها، قائلة لها: "ما شاء الله قمر يا حبيبتي"، وأيضًا الممثلة دنيا عبدالعزيز وصفتها بأنها "قمر".

بينما توجهت الممثلة رشا مهدي إليها بعبارات الإعجاب: "منورة حبيبتي وحشتني"، وكذا الممثلة اللبنانية نيكول سابا التي وصفتها بأنها "قمر ما شاء الله".

فيما اكتفتت ممثلات أخريات بالتعبير عن دعمها وإعجابها بقرار صابرين بـ "الإيموجي" الذي يحمل القلوب.

وقالت صابرين في أول تعليق لها بعد خلعها الحجاب إنها لم تكن محجبة من الأساس، وأن الله وحده هو من سيحاسبها.

وأوضحت؛ أنها تعودت على الانتقادات منذ فترة طويلة، تحديدًا منذ ارتدائها الباروكة في مسلسل "شيخ العرب همام" مع الفنان يحيى الفخراني، مشيرة إلى أنها لم تكن محجبة من الأساس ولكنها محتشمة.

وأضافت أن هذا أمر خاص بها فقط، وعلاقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحاسب الجميع.

كانت صابرين فاجأت جمهورها بإطلالة مُفاجئة عندما ظهرت دون حجاب، في صورة نشرتها على إنستجرام واعتمدت لونًا أشقر لشعرها، وذلك بعد دفاعها المتكرّر في العديد من المناسبات عن طريقة وضعها بالحجاب.