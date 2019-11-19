تراند اليوم : شاهد.. مؤلف مصري شهير: خلع صابرين الحجاب أهم من تحرير القدس...

هاجم المؤلف والمنتج المصري مدحت العدل، منتقدي الفنانة صابرين بعد قراراها بخلع الحجاب بد سنوات من ارتدائه منذ أيام.



وكانت صابرين قد نشرت صورة لها بشعرها الأصفر بدون حجاب في لقطة لم يعتادها الجمهور من قبل، فأصبحت من الأكثر الأشخاص بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب العدل عن استيائه من ردود فعل النشطاء والمتابعين وإعطاء الموضوع أكثر من حقه في الاهتمام بشكل كبير وصفه بأكبر من القضية الفلسطينية ذاتها وتحرير القدس المبارك

وكتب العدل في تغريدة له على صفحته على تويتر: "صابرين خلعت الحجاب .. أهم من تحرير القدس .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم" .