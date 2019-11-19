بالفيديو: إلهام الفضالة تعرض صورة ابن زوجها الشاب

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة الكويتية إلهام الفضالة. وسمع فيه صوتها وهي تستعيد بعض الصور التي التقطت لها مع أفراد أسرتها أثناء قضائهم إجازة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكثر ما لفت الأنظار ظهور ابن زوجها الشاب في إحدى الصور. إلا أنها وضعت إصبعها على وجهه رافضة إظهاره.

كما عرضت من خلال صور أخرى النشاطات التي قاموا بها في أحد المطاعم كما في مكان لقيادة السيارات الصغيرة.

وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات والتساؤلات التي ركزت على حضور الشاب وسنه.

ويشار إلى أن إلهام أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة لها وهي تقود سيارة فاخرة.

وتبين أن الصورة تعود إلى مشهد من مسلسل “الكون في كفه” وهو ما أوضحته من خلال التعليق حيث كتبت: “ستشعر بروعة الحياة وجمالها ‏عـندما تجعل لكل‏يوم صفحة جديدة وبداية جديدة. صباح الخيرات والمسرات ويوم جديد وجميل عليكم يا رب.مع الفنانة الجميلة كفاح الرجيب من كواليستصوير مسلسل “الكون في كفه”.