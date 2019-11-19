تركي آل الشيخ يدخل عالم الدراما بمسلسل جديد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ اليوم الثلاثاء، قيامه بالعمل على مسلسل تلفزيوني جديد من فكرته. وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه: شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف.

وأوضح آل الشيخ أن المسلسل سيرى النور في ٢٠٢٠، قائلا: بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية.

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