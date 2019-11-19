بالفيديو: نقيب الممثلين في مصر يكشف عن مصير مقتنيات الفنان أحمد زكي بعد وفاة ابنه هيثم

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، عن مصير مقتنيات وتراث الفنان الراحل أحمد زكي، بعد وفاة ابنه هيثم.

وقال أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية: ”النقابة بدأت البحث عن مقتنيات أحمد زكي، فضلا عن الملابس والإكسسوارات التي استخدمها في السينما والأفلام والمسلسلات“.

وتابع: ”كلنا حريصين على الحصول على تلك الأشياء، من أجل وضعها في مكتبة الإسكندرية، أو في متحف مخصص لعشاق ومحبي الفنان الراحل“. وأردف أن التراث الفني الذي تركه الفنان الراحل من حق محبيه وعشاقه حول العالم، وواجب عليهم أن يوفروا لهؤلاء إمكانية مشاهدة مقتنياته بطريقة تليق بمكانة أحمد زكي“.

وأضاف: ”أحمد زكي قدم العديد من الأدوار من رئيس جمهورية لحارس عقار، ولديه العديد من الملابس والإكسسوارات التي استخدمها في تلك الأدوار، نعلم ذلك جيدًا ونسعى لجمعها في أقرب وقت“. مؤكدا أن ”مقتنيات الفنان الراحل جزء من ثروات وتراث مصر، لأنه لم يكن ملك نفسه، بل ملك للعالم العربي أجمع“.