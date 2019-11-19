السيناريست أحمد عاشور يُقاضي حسام الدين صلاح بسبب براءة ريا وسكينة

تقدم السيناريست أحمد عاشور ببلاغ للنائب العام ضد المخرج حسام الدين صلاح برقم 48007 لسنة 2019، بسبب سرقة فكرة فيلمه "براءة ريا وسكينة"، وتحويلها لعرض مسرحي بعنوان "ريا وسكينة تاني".
حيث اتهم عاشور المخرج المذكور بالتعدي علي حقوق لملكية
يشار إلي أن الفيلم تدور أحداثه حول محاولة إثبات براءة سفاحتا الإسكندرية ريا وسكينة، استنادًا لوقائع حقيقية، وذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من المراجع التاريخية الموثقة.
يذكر أن فيلم "براءة ريا وسكينة"، بطولة حورية فرغلي، وفاء عامر، منة فضالي، محسن منصور ، لطفي لبيب، ياسر علي ماهر، أشرف مصيلحي، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش.
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