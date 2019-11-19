بهذه الكلمات.. أحمد صلاح حسني يدعم منتخب الشباب من أجل مباراة اليوم

حرص الفنان أحمد صلاح حسني على دعم منتخب الشباب لكرة القدم قبل مباراة اليوم، مع منتخب جنوب أفريقيا، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23، التي تُقام باستاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كتب حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "يارب وفق وانصر منتخب الشباب اليوم، شباب رجالة بمعنى الكلمة، وإن شاء الله النصر من نصيبنا أهم شئ الصبر على الفوز لأنها مباراة

لو لم تحرز فيها هدفًا مبكّرًا ستكون طويلة وصعبة ولكن ستكون لنا بإذن الله".جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، انطلقت فعاليتها يوم 8 نوفمبر الجارى، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.