جال جادوت تثيرغضب الجمهور بسبب عمرو واكد.. تعرف عليها

أثارت الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت"، غضب الجمهور المصري بسبب مشاركتها للفنان عمرو واكد بطولة الجزء الثانى من الفيلم الأمريكى "Wonder Woman"، حيث أعلن عن ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

عُرف عن "جادوت" انتماءها القوي لبلدها وللكيان الصهيوني، حيث ولدت ببلدة روش هاعين في إسرائيل عام

عام 1985، وخدمت في جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة عامين، وقد مثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون في 2004، وقبلها فائزت بمسابقة ملكة جمال إسرائيل في نفس العام.

بدأت حياتها الفنية من خلال المسلسل التلفزيوني الإسرائيلي "Bubot"،

وبدأت مسيرتها في هوليوود بعد أن تم ترشيحها لدور Gisele في فيلم Fast & Furious، لكن انطلاقتها الفنية جاءت بعد دورها في فيلم فيلم Knight & Day، مع توم كروز وكاميرون دياز.

يذكر أن جال جادوت قامت أيضًا بدور البطولة في الجزء الأول من فيلم "المرأة الخارقة"، كريس باين، روبين رايت، داني هيوستن، كوني نيلسن، من إخراج باتي جنكينز وسينايو ألان هاينبرغ.