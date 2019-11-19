شاهد.. أصالة تدعم موقف صابرين بعد خلعها للحجاب

دافعت المطربة السورية أصالة نصري، عن الفنانة صابرين بعد تعرضها لهجوم شديد مؤخرًا بسبب خلعها للحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

"غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر.. أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان.. شو دخلكم فيها ؟ وليش بتحشروا

حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا".وتابعت: "صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات وكلّ الدّنيا بتعرف طهر مسيرتها وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ.. ولا أعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم".وأخيرًا وجهت حديثها لصابرين فقالت: "كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّه".

جدير بالذكر أن صابرين ظهرت مؤخرًا بإطلالة جديدة ومختلفة، حيث خلعت الحجاب وتخلت عن الشعر المستعار، وظهرت بشعرها الحقيقي لأول مرة بعد سنوات طويلة وقد غيرت لونه للأصفر الفاتح مما عرضها لهجوم شديد من قِبل متابعيها.