تراند اليوم : العدل: المحطات خسرت في الدراما 3 مليار جنيه خلال سنة واحدة

قال المنتج جمال العدل إن القنوات العربية كانت تشتري المسلسلات المصرية لعرضها على شاشاتها في الماضي، مشيرًا إلى أن الدول العربية أصبحت تنتج مسلسلات تعبر عن ثقافتها ولم تعد تشتري المسلسلات المصرية مثل الماضي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”: “عملنا في مصر كمية مسلسلات مرعبة وصلت لـ60 و70 مسلسل في موسم رمضان”، لافتا إلى أن إيرادات المسلسلات تكون من الإعلانات بينما تكون إيرادات السينما من شباك التذاكر.

وأوضح العدل أن التلفزيون المصري كان يخسر وأن كثير من القنوات الفضائية كانت تخسر، مشيرًا إلى أن أجور الفنانين كان مبالغ فيها بشكل كبير جدًا، مضيفًا: “المحطات المصرية السنة اللي قبل اللي فاتت خسرت في الدراما تلاتة مليار وشوية”، وكشف العدل أن المنتجين اتفقوا على تقليل عدد المسلسلات وأجور النجوم وتقليل العمالة، لافتًا إلى أن شركة العدل جروب لم تعمل العام الماضي لأول مرة في تاريخها.