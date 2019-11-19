تعرف على طرق تعزيز نسبة الهيموجلوبين في جسدك دون اللجوء إلى الأدوية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - يعتبر الهيموجلوبين وهو البروتين المحمل بعنصر الحديد في الجسم والموجود في خلايا الدم الحمراء من الأشياء الهامة التي يجب الاهتمام بها وبالنسبة الخاصة بها في جسد الإنسان .
فهذا البروتين يساعد على وصول الأكسجين وتوزيعه لباقي أجزاء الجسم .. وفي حال إنخفاض نسبته الطبيعية يؤدي ذلك إلى أمراض مثل الأنيميا وفقر الدم .
كما تتسبب المستويات المنخفضة من الهيموجلوبين في آثار سلبية على صحة الجسم العامة مثل : الضعف العام والتعب والصداع وضيق التنفس وفقدان الشعر والدوخة وضعف الشهية ونبض القلب السريع وفقا لصحيفة ” بينك فيلا ” .
ومن أجل المحافظة على بقاء نسبة الهيموجلوبين في مستوياتها الطبيعية هناك عدة طرق سهلة وبسيطة من خلالها تستطيع أن توازن نسبة الحديد في الجسم والتي تتمثل في الآتي :
1- تناول الفواكه : تناول أنواع معينة من الفاكهة الغنية بالحديد مثل : التفاح والرمان والتي تعمل على إنتاج مستويات عالية من الهيموجلوبين والحفاظ على نسبة الحديد في معدلها الطبيعي .
2- تناول الاطعمة الغنية بالحديد : مثل : السبانخ والشمندر وكبد الدجاج والبيض والمحار والتفاح والرمان والبطيخ وبذور اليقطين واللوز والزبيب .. مع الابتعاد عن القهوة والشاي والمشروبات الغازية والكحول لأنها تمنع الجسم من امتصاص الحديد وتقوم بتكسيره .
3- ممارسة التمارين الرياضية : هناك تمرينات من متوسطة إلى شديدة تؤدي إلى إنتاج المزيد من الهيموجلوبين ورفع معدله في الدم وتوزيع الأكسجين على باقي أجزاء الجسم .
4- تناول حمض الفوليك : حمض الفوليك هو فيتامين B المركب الذي له أهمية كبيرة في إنتاج كرات الدم الحمراء ويمكن تناوله في هيئة أقراص ومكملات غذائية .. أو يمكن الحصول عليه من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية به مثل : أوراق الخضر الخضراء والفاصوليا المجففة والفول السوداني والموز والبنجر .
5- تناول الأطعمة الغنية بفيتامي ” C ” : والتي تلعب دورا فعالا في تحسين امتصاص الحديد مثل : البرتقال والليمون والفراولة والبابايا والبروكلي والجريب فروت والطماطم .
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