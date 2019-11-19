شاهد.. جيني اسبر ترقص الزومبا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - نشرت الفنانة السورية جيني اسبر مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تمارس رياضة الزومبا. وعبرت جيني اسبر من خلال التعليق على الفيديو عن حبها لرياضة الزومبا قائلة: “زومبا أحلى رياضة ????????للمعنويات والطاقة الإيجابية من بحبا متلي؟”. وقد تفاعل متابعو جيني اسبر مع الفيديو معربين عن اعجابهم برشاقتها ومتغزلين بجمالها. يذكر ان جيني اسبر ستبدأ قريبا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “​حرملك​” كما شاركت بعدد من اللوحات في مسلسل “ببساطة”.

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