كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام جمعتها بالفنانة المصرية القديرة ليلى طاهر. وعلقت سما المصري على الصورة قائلة: “الحلوه الجميله القمر اللي هتفضل حلوه وجميله وقمر طول عمرها….بونبنايه الفن في الزمن الجميل الحلوه ليلي طاهر.” F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري مع “بونبنايه الفن في الزمن الجميل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.