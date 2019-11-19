إصابة بارنيتي شوبرا في رقبتها أثناء التصوير.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أصيبت نجمة بوليود بارينيتي تشوبرا بجرح في رقبتها أثناء تصوير مشهد من الفيلم الجديد Saina Nehwal، وهو سيرة ذاتية يتناول قصة لاعبة كرة الريشة ساينا نيهوال. جيث شاركت صور لجرحها.

شاركت ممثلة ‘Namaste England’ صورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وتطهر خلال مشاركتها، وهي ترتدي ضمادة زرقاء على رقبتها.

وقالت: “رغم الاحتياطات التي أتبعها أن وفريق الفيلم، لمنع وقوع أي إصابات، رغم ذلك تعرضت لواحدة”. وتتساءل الفنانة فيما يبدو بضيق “هل سأستريح قدر الإمكان قبل أن أتمكن من بدء لعب كرة الريشة مرة أخرى؟ “.

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كشفت بارنيتي أن كل الوقت الذي لديها، هو فقط شهر آخر لإكمال تصوير الفيلم، كتبت بجانب صورة التقطتها مع لاعب تنس الريشة “30 يومًا آخر لأكون جاهزة لكمال التصوير والانتهاء منه”.

جدير بالذكر أنه بعد أكثر من أربعة أشهر من التدريب المكثف على كيفية لعب كرة الريشة، انتقلت إلى مجمع Ramsheth Thakur International Sports Complex لأكثر من أسبوعين للتصويب وكذلك ممارسة اللعبة في وقت واحد لتحضير نفسها، بل وأكثر من ذلك، للدخول في شخصية اللعب الهندية الشهيرة، سافرت بارنيتي إلى حيدر أباد مقر أقامة اللاعبة من أجل مقابلتها في منزلها.

وبصرف النظر عن هذا، اختتمت بارنيتي شوبرا أيضًا تصوير فيلم “The Girl on the Train” في لندن مؤخرًا.