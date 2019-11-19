فيلم راني موخرجي نجم «مرداني 2» مستوحى من جريمة اغتصاب حقيقية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

مؤخرًا، أطلقت النجم الهندية راني موخرجي البرومو التريجي لفيلمها الجديد Mardaani 2، والذي لمس وترا لدى الجمهور، حيث تظهر لقطات الفيديو راني في مطاردة وسباق مع الزمن من أجل ضبط مغتصب غاشم.

أبهر المقطع الجميع لتصويره الجريء والشجاع، حول كيف تشهد الهند ارتفاعًا في جرائم العنف التي يرتكبها الأحداث، وأثارت الحديث عن هذا الواقع القاتم.

تعيد راني إحياء دور ضابط الشرطة الشجاع والملتزم، شيفاني شيفاج، حيث كانت قد قدمت جزء أول من الفيلم حظي بشعبية كبيرة، وكان موضوعه الرئيسي المتاجرة بالأطفال، فيما لا يتوقع الجمهور من راني أقل من ذلك خاصة بعد المقطع الدعائي الرائع للفيلم الذي شوهدت فيه وهي تضبط شريرًا يستهدف النساء بشكل منهجي.

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يُشار الة أنه قبل عامين، هزت جريمة عنيفة المجتمع الهندي، بعد اغتصاب أربع نساء، على إحدى الطرق السريعة هناك، طريقة عمل المجرم كانت بسيطة، حيث استخدم سيارة لتنفيذ هذه الجرائم.

عند إلقاء القبض على المجرمين الشباب لم يُظهروا أي ندم، مما جعل رجال الشرطة يشتبهون في أن جميع هذه الحوادث المماثلة قد تكون بسببهم.

الفيلم من إنتاج Aditya Chopra، سيكون Mardaani 2 هو الإصدار التالي لراني بعد سلسلة Hichki التي تنجحنت بشكل كبير في شباك التذاكر. ومن المقرر عرض الفيلم في 13 ديسمبر