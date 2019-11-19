بيلا حديد تواصل معركتها ضد الاكتئاب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، لأول مرة عن معركتها مع الاكتئاب، وذلك بسبب عملها، حيث نشرت مجلة “MTV” نقلًا عن المقابلة الصحفية التي أجرتها عارضة الأزياء، البالغة من العمر 23 عامًا، مع مجلة “WWD”، بإصابتها بالاكتئاب بعد بداية حياتها المهنية.

العارضة العالمية، كشفت أنها كانت تدخل في نوبات بكاء شديدة طوال النهار والظهيرة والليل بسبب طول ساعات العمل دون راحة أو توقف.

وأعربت عن ندمها أنها لديها كافة الفرص لتحيا حياة مذهلة مليئة بالرفاهية ولكن شعورها المستمر بالاكتئاب ورغبتها المستمرة في البكاء تحول بينها وبين الإستمتاع بتلك الأشياء.

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وأضافت النجمة الشهيرة أنها عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا، وشهدت هذه المرحلة إضطرابات عصبية وعاطفية في حياتها حيث كانت تضطر للعمل أكثر من 14 ساعة يوميًا لمدة 4 أشهر مستمرة دون راحة وشعرت كأنها في دوامة لا تستطيع الخروج منها فكل ما أرادته هو بعض الوقت للتنفس فقط.

وفتحت بيلا قلبها خلال هذه المقابلة الصحفية وقالت إن الأكتئاب لا يميز الأشخاص وفقًا لحسابهم المصرفي ولا بمدى غناهم وامتلاكهم للأموال.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية في وقت سابق من هذا العام وخلال يوم التوعية بأهمية الصحة العقلية نشرت رسالة مؤثرة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تقول فيها: لا تفقد الأمل في الوقت الذي تشعر فيه بأن كل شئ يتداعى والعالم ينهار من حولك، فإن لا شئ يستمر طويلًا حتمًا ستكون له نهاية وليس عليك التعامل لوحدك مع حالتك العقلية.

ونصحت بيلا حديد الآخرين بأن يكونوا رفقاء ويتعاملون بلطف مع غيرهم من المرضى المصابين بحالات عقلية ونفسية لأنهم لا يعرفون ابدًا كيف يمكن لكلماتهم أو حتى ابتسامتهم أن تغير حياة الأشخاص الذين يتعاملون معهم.