بعد وفاة آخر أفراد عائلة أحمد زكي.. ما مصير تركة ومقتنيات الفنان الراحل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مصير مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي.

الفنان المصري أوضح أنه لا يتحدث عن الإرث المادي من أموال وعقارات وكل ما يرثه أفراد أسرته، لكنه يتحدث عن المقتنيات والأوراق والصور والأدوات التي استخدمها الفنان الراحل في أعماله الفنية وبعض المقتنيات التي يحتفظ بها في منزله.

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وأضاف أنه منذ وفاة هيثم زكي بدأت النقاشات حول مصير هذه المقتنيات، لافتًا إلى أن الكاتب الكبير وحيد حامد تحدّث معه في هذا الشأن واقترح أن يتم جمع هذه المقتنيات ووضعها في مكتبة الإسكندرية، أو جمعها في مكان ما أو متحف بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتكون متاحة للجمهور.

وكشف، في مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة الآن” على قناة “العربية الحدث”، أنه تحدث مع المحامي الخاص برامي عزالدين بركات الأخ غير الشقيق لهيثم زكي، وطلب منه ألا يتم فتح الشقة التي كانت ملكا لأحمد زكي ومن بعده ابنه هيثم، إلا في وجوده، لكي يتم حصر هذه المقتنيات.

وتابع: “قولت له إحنا مش عايزين أي حاجة غير الحاجات دي.. وهو وعدني مشكورا إن ده هيحصل”، لافتا إلى أنه سيتم البحث والتدقيق في جمع معلومات عما إذا كانت هناك مقتنيات تخص الفنان الراحل في أماكن أخرى.