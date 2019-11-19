ياسر السقاف ترك الهندسة وتحول لمذيع بالصدفة.. اعرف القصة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حقق المذيع السعودي ياسر السقاف شعبية كبيرة في الوطن العربي بعد اختياره لتقديم الموسم الحالي من برنامج The Voice المعروض عبر شاشة mbc.

ياسر لم يدرس الإعلام، ولكنه تحول لمذيع بالصدفة من خلال مجال دراسته وهو الهندسة الكهربائية، وقد كشف ياسر كواليس تغير مجرى حياته المهنية قائلاً: «درست الهندسة الكهربائية وتخرجت بدرجة امتياز في جامعة ” كولورادو”، وهي من أقوى الجامعات في هذا الاختصاص، وبعد التخرّج عملت ٩ سنوات في المجال الهندسي، وفي السنة السادسة رافق نشاطي الهندسي بعض الأعمال الإذاعية، ومنها دخولي إلى المسارح بحكم وجودي كمقدم في الإذاعة، وهنا كانت نقطة التحوّل، حيثُ تكثّفت الأعمال الإعلامية، ممّا اضطرني إلى ترك الهندسة والتركيز على الإعلام».

وأضاف: «درستُ الهندسة كاختصاصٍ ولم أكن مهتمّاً بالإعلام، ثمّ كان دخولي الإذاعة “صدفةً من غير ميعاد” كما يقال! فنصيحتي لكل إنسان: “الخوف من خوض تجارب جديدة ربما يحول دون الكشف عن مواهب دفينة لدى الإنسان، لذا على المرء ألّا يُحجم عن دخول أي مضمار خارج عن مجاله».

وعن ردود الأفعال التي تلقاها بعد عرض البرنامج، أوضح السقاف- في حواره لمجلة لها-: «لمست تفاعلاً كبيراً وإيجابيّاً كما توقعتُ ولله الحمد. ويهمني أن أؤكد هنا أن الانسان الطموح لا يبحث عن مجرد تجربة فقط، بل يسعى للحصول على تجربة مميّزة في مسيرته تكون نقطة استمرار إلى الأمام. وهذا ما حدث في ذا فويس».