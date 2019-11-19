جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية جومانا مراد بعيد ميلاد زوجها، المحامي ربيع بسيسو، وحرصت على مشاركة محبيها أجواءاحتفالها.

جومانا نشرت مقطع فيديو يتضمن لقطات وصوراً رومانسية تجمعها بزوجها، معلقة عليه: «كل عام وكل يوم وكل ساعه وكل ثانيه وأنت بالف الف خير يا حبيب عمري يا أبو محمد الغالي»، حيث تلقت الفنانة تهاني الفانز متمنيين لزوجها عام جديد ملئ بالسعادة والتوفيق، كما تمنوا للثنائي الحب والسعادة الدائمة.

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ذكر أن جومانا مراد تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، بعد ذلك ارتبطت برجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد، وزوجها الثالث هو المحامي ربيع بسيسو الذي احتفلت بزواجها منه أكتوبر 2013، وقد رٌزقت منه بمولودها الأول «محمد» فبراير 2019.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «مدرسة الحب» آخر عمل درامي شاركت جومانا في بطولته، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن الفن، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، كما شارك فيه للمرة الأولى النجم التركي مراد يلدريم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج صفوان نعمو.