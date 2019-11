عمرو واكد يشارك جال جادوت في بطولة فيلم عالمي جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الممثل والنجم المصري عمرو واكد، ضمن فريق عمل فيلم Wonder Woman 2 الذي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، المقرر عرضه العام المقبل 2020في دور العرض، وذلك بحسب موقع فالصو.

ووفقا للموقع فإن الممثل المصري كشف عن انضمامه للفيلم الجديد بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كتب فيها “انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة 1948 الجزء الثاني، إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو 2020، يا رب يعجبكم الفيلم”.

ويخضع الفيلم حالياً لآخر مراحل المونتاج بعد أن انتهى تصويره ديسمبر الماضى، وكان قد نجح الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن الفيلم بطولة جال جادوت، التي شاركت سابقا في فيلم (Batman v Superman: Dawn of Justice، كريس باين بطل سلسلة Star Trek، روبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون (Robin Hood)، الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.