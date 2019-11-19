"الموسيقى الأمريكية" تنتظر الموافقة لتقديم أغاني تايلور سويفت

أكدت شركة الإنتاج السابقة للمغنية تايلور سويفت أنها سمحت للمغنية بأداء أغنياتها المعروفة القديمة خلال حفل "أمرييكن ميوزيك أووردز"، الأحد، لكن لم يصدر أي تأكيد للمعلومة من الشركة المنتجة الحالية أو من الفنانة نفسها.

وقالت شركة "بيج ماشين"، مالكة حقوق تسجيل الألبومات الستة الأولى للمغنية، الإثنين، إنها أعلمت الشركة المنتجة للحفل "ديك كلارك بروداكشنز" بأنها "وافقت على منح التراخيص لبث المقاطع الغنائية للفنانين على المنصات المعتمدة بموجب اتفاق مشترك".

كانت "بيج ماشين" قدمت هذا القرار في بيان أول على أنه اتفاق مع "ديك كلارك بروداكشنز"، مشيرة إلى أن حفل "أمرييكن ميوزيك أووردز" الذي يقام في 24 نوفمبر/تشرين الثاني هو جزء من "المنصات المعتمدة".



إلا أن "ديك كلارك بروداكشنز" نفت في وقت لاحق صلتها بما ورد في البيان الأول، لافتة إلى أن "أي اتفاق نهائي في هذا الشأن يجب أن يبرم مباشرة مع فريق تايلور سويفت".

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ونشرت "بيج ماشين" في وقت لاحق بيانا ثانيا زاد الالتباس في المسألة.

ولم ترد تايلور سويفت (29 عاما) ولا وكيل أعمالها مباشرة على هذا الإعلان، ما أثار شكوكا إزاء موافقتهما على هذا الاتفاق.

ولفتت "بيج ماشين" إلى أن الفنانين ليسوا بحاجة لموافقة شركة الإنتاج لتقديم عرض مباشر على التلفزيون أو أي وسيلة إعلامية أخرى، بل هم يحتاجون ذلك فقط من أجل توزيع تسجيلات هذه الأحداث.

يأتي ذلك بعد 4 أيام على الجدل الذي أطلقته النجمة الشابة، التي بدأت مسيرتها في موسيقى الكانتري في سن الـ15، واتهامها رئيسَي "بيج ماشين" سكوتر براون وسكوت بورتشيتا بالسعي لمنعها من أداء أغنياتها خلال الحفل الذي سيقام الأحد.

فبعد التزامها بعقد استمر سنوات عدة مع "بيج ماشين"، انتقلت تايلور في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 إلى شركة "يونيفرسال"، التي أنتجت أحدث ألبوماتها "لافر"، غير أن شركتها الرئيسية احتفظت بحقوق ألبوماتها الستة الأولى، بينها حقوق استخدام ونسخ كل أغنياتها السابقة.