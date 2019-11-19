المخرج محمد العدل يبدأ عمليات مونتاج فيلمه الجديد "صاحب المقام"

بدأ المخرج محمد العدل، أمس الإثنين، عمليات مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "صاحب المقام"، والذي انتهى من تصوير آخر مشاهده يوم الجمعة الماضي .

وقال العدل ، إنه بدأ بالفعل عمليات المونتاج والمكساج وذلك بعد انتهاء عمليات التصوير، مضيفا أنه من المقرر أن يكون العمل جاهزا للعرض نهاية شهر ديسمبر المقبل .

وتابع العدل أنه لم يتحدد حتى الآن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، لافتا إلى أن عمليات تصوير أحداث العمل استغرقت ما يقرب من سبعة أشهر، والذي يشارك في بطولته كل من يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى.

ويجسد آسر ياسين دور شاب مليونير يتعرض للعديد من المشكلات فى حياته، ويمر بعدة أزمات وتتوالى الأحداث وتتغير شخصيته لتصبح مفاجأة لجمهوره، فيما تجسد يسرا شخصية محورية وجديدة عليها وهى من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه فى هذه المشكلات .

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